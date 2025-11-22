TV LIVE ·
Virtus-Tre Fiori, Sirri e Ciacci in coro: "Pareggio giusto, due grandi squadre"

22 nov 2025

Tra i migliori in campo il difensore del Tre Fiori Alex Sirri: "Le condizioni erano un po' pessime perché faceva un gran freddo, infatti faccio fatica a parlare. Però abbiamo affrontato un'ottima squadra, sappiamo la squadra che affrontavamo. Penso che sia stata una partita molto equilibrata da entrambi le parti. Abbiamo creato qualche occasione noi, hanno creato qualche occasione loro. Il pareggio è giusto"

Dello stesso avviso il centrocampista della Virtus Elia Ciacci: "Ci sono due squadre che si sono affrontate, secondo me, a viso aperto. Una partita magari inizialmente un po' bloccata, perché giustamente magari nessuna delle due voleva sbilanciarsi troppo per rischiare di prendere gol. Però secondo me è stata una buona partita, che entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, che hanno cercato di creare occasioni per portare un episodio a proprio vantaggio".





