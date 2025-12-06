TV LIVE ·
Virtus-Tre Penne, Benincasa: "Un gol che ci voleva". Badalassi: "Sono sempre pronto"

6 dic 2025
Simone Benincasa e Imre Badalassi
Al ritorno da titolare, Simone Benincasa è stato grande protagonista nel successo della Virtus: "Sono felice del gol, come sempre per un attaccante il gol è tutto. E' un gol che è importante perché venivamo da una sconfitta e volevamo ricominciare al meglio. Scappini è una grandissima persona e poi un grandissimo compagno. Non abbiamo quella rivalità non sana di due attaccanti che fanno lo stesso ruolo. Anzi mi dà molti consigli. Ci vogliamo bene"

È entrato ed è stato subito protagonista Imre Badalassi. Il gol su rigore non è bastato a regalare punti al Tre Penne: "Soprattutto sul finale ci abbiamo provato in tutti i modi, il pareggio non è arrivato. Però penso che ce l'abbiamo messa tutta. Quando giochi così ci sono pochi ripensamenti, è andata così. Quando entro devo dare il massimo per la squadra, per tutti e per me stesso. Sono entrato, è andata bene. Sono contento, ho segnato il rigore. Va bene, sono contento"





