Virtus-Tre Penne: le parole di Bizzotto e Bonini

Luigi Bizzotto e Giovanni Bonini

Soddisfatto per vittoria e 3 punti il tecnico della Virtus, Luigi Bizzotto: "Dovevamo ripartire dalla prestazione del secondo tempo dell'ultima partita. Non dal risultato, chiaramente, ma dalla prestazione sì. I ragazzi sono stati veramente bravi perché hanno approcciato bene la partita da subito. Chiaro che andare in vantaggio subito ci ha dato un pochettino più di morale rispetto a quello che avevamo. Poi dopo sono stati bravi a rimanere sempre molto compatti, molto aggressivi e a difendere quello che avevamo guadagnato prima sul campo. Benincasa, Scappini, Cappicchioni stesso sono tutti attaccanti, secondo me, di valore. Adesso abbiamo una serie di partite per cui l'idea era quella di gestire un pochettino le forze di tutti"

Rammarico nelle parole di Giovanni Bonini, dopo la bella prestazione del suo Tre Penne: "Penso che la sconfitta non rispecchi l'andamento della partita. Comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, chiaramente segnato dall'episodio iniziale, perché poi quello ti va a compromettere tutta la partita e un po' anche la valutazione. Però siamo stati bravi, abbiamo reagito, abbiamo creato, abbiamo avuto questi tre pali. Poi inizia il secondo tempo, abbiamo preso subito il gol e quindi anche quello poteva darci una botta. Invece siamo stati bravi, abbiamo reagito, abbiamo fatto il gol del 2-1, abbiamo avuto l'occasione finale. Quindi usciamo sicuramente rammaricati perché penso che il risultato non sia giusto fino in fondo, però dobbiamo reagire, rimboccarci le maniche, alzare la testa, perché poi mercoledì abbiamo un'altra partita che per noi è fondamentale in Coppa e quindi andiamo avanti e cercheremo di portare dalla nostra il lavoro e andare ad ottenere i risultati che vogliamo fare".







