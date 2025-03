CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, un goal per tempo e Academy ko Ai neroverdi bastano un rigore di Buonocunto e una rete di Benincasa, che però si fa male. La squadra di Cecchetti crea nel primo tempo, poi cala sulla distanza

Con un goal per tempo, la Virtus batte anche la San Marino Academy e prosegue l'avvicinamento al secondo scudetto. Un rigore in apertura e un bellissimo goal di Benincasa nella ripresa bastano ai neroverdi di Acquaviva, che, comunque, nel primo tempo hanno rischiato in due-tre occasioni di subire il pareggio, con gli uomini di Cecchetti che hanno cercato con insistenza le verticalizzazioni.

Pronti, via, e Virtus già in vantaggio. Al quarto minuto Vallocchia subisce uno sgambetto in area e va a terra. Il contatto netto: per l'arbitro è rigore e l'Academy neanche protesta. Dal dischetto va Buonocunto che sceglie con successo la soluzione centrale, 1-0 per i neroverdi. La squadra di Cecchetti però non vacilla e risponde subito. All'8' bella combinazione al limite dell'area, Cervellini calcia senza pensarci su e colpisce l'esterno della rete. Un minuto dopo ancora pericolosi i neroverdi: cross da destra di Battistini, Borasco non esce bene e sul pallone arriva Lombardi che calcia a botta sicura, ma trova la chiusura decisiva di Ciacci, a portiere battuto.

La partita è intensa e godibile, la Virtus spinge e l'Academy gioca bene in ripartenza. Al 16' Benincasa ci prova di testa su angolo, ma spedisce alto. Risponde Santi, innescato in profondità sul lato sinistro dell'area, calciando di potenza: Passaniti c'è. Sul finire del primo tempo, ecco l'occasione migliore per l'Academy. Dopo diversi tentativi, riesce nuovamente la verticalizzazione, stavolta per Molinari, che si presenta all'1 contro 1 con Passaniti. Il portiere è però bravissimo a scegliere il tempo dell'uscita e gli chiude la porta.

Nella ripresa, i ritmi calano e anche le occasioni. L'Academy lascia il possesso alla Virtus e quasi rinuncia ad attaccare, ma riesce a lungo a ingabbiare gli attaccanti avversari. Al 20', però, i neroverdi accelerano dopo un lungo possesso e raddoppiano. Lancio improvviso verso Benincasa, che si inserisce bene tra due difensori e calcia rapidamente dal limite. Il tiro, potente e preciso, s'infila in basso alla sinistra di Borasco. Due a zero e partita virtualmente in ghiaccio. Tuttavia, otto minuti dopo l'attaccante della Virtus deve lasciare il campo per un problema muscolare, probabilmente al flessore: al suo posto entra Pasquale Rizzo.

L'ultima occasione della sfida ce l'ha Buonocunto, che al 34' combina molto bene con Muggeo: cross del numero 16 e tiro al volo del fantasista a chiudere il triangolo, palla che si spegne tra le braccia del portiere. A Fiorentino finisce 2-0, con la Virtus che consolida il primo posto e ha il traguardo in vista, a sei giornate dalla fine, mentre l'Academy, seppur sconfitta, ha dato almeno per un tempo importanti segnali di crescita e personalità.

