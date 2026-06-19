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Virtus verso il Dila Gori, Giulianelli: "Sono già in forma campionato, non sarà facile ma ci crediamo"

In Conference League i neroverdi sognano un altro grande cammino europeo. Il primo ostacolo è rappresentato dai georgiani del Dila Gori con andata in trasferta il 9 luglio e ritorno a San Marino il 16. Sarà "l'ultimo ballo" per Guiducci e Bizzotto.

di Alessandro Ciacci
19 giu 2026

Sulla controversa espulsione di Zenoni si erano interrotti i sogni di una magica estate per la Virtus, a un passo da una clamorosa e storica qualificazione alla fase campionato di Conference League. Una campagna europea da urlo, con l'apice raggiunto nel 3-0 rifilato ai moldavi del Milsami dopo una prestazione perfetta, o quasi. Ora c'è una consapevolezza diversa per i neroverdi, che si preparano a tornare in Europa per il terzo anno di fila. Ci sono i georgiani del Dila Gori sul cammino, con andata in trasferta il 9 luglio e ritorno a San Marino il 16. Cambiamenti importanti in casa Virtus con l'addio del DS Matteo Guiducci e l'ultimo ballo del tecnico Luigi Bizzotto, due degli artefici del ciclo di Acquaviva.

"Tra tutte le squadre che c'erano sicuramente questa qui può essere leggermente più abbordabile, però ancora attualmente non sappiamo più di tanto" - commenta il presidente Pier Domenico Giulianelli - "Abbiamo fatto una piccola rivoluzione nel senso che abbiamo fatto alcune modifiche all'interno della società dal punto di vista dell'allenatore e del direttore sportivo. L'allenatore sarà Bizzotto in questa fase europea, poi dopo ci sarà il subentro di Oscar Muratori. Il sorteggio ci porta in Georgia, un campionato che è sicuramente più competitivo rispetto al nostro. Il Dila Gori è arrivato secondo lo scorso anno e sono già in forma campionato, saranno allenati e andremo a incontrare una squadra che ha tanti minuti sulle gambe. Stiamo cercando di allestire nel migliore dei modi la squadra, pronti per questa nuova avventura".





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