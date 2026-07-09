COPPE EUROPEE Virtus verso il Dila Gori, Golinucci: "Partiamo forte, con la tecnica possiamo fargli male" Il centrocampista della nazionale ora è il capitano dei neroverdi: "Loro partiranno forti e aggressivi, dovremo rispondere allo stesso modo. Qualitativamente siamo come loro".

Col Dila Gori sarà la prima da capitano della Virtus per Alessandro Golinucci che ha ereditato la fascia da Battistini, passato alla Folgore: "È sempre bello indossare la fascia da capitano, però quello che mi piace di più è poter giocare in questi palcoscenici europei. Ci aspetta una partita sicuramente difficile, l'abbiamo preparata al meglio e sicuramente riusciremo a fare una bella partita. Sicuramente, avendo già alcuni anni di esperienza in campo europeo con la Virtus, sappiamo che i primi minuti sono fondamentali. Quello che vogliamo fare è partire forte, perché sappiamo che loro partiranno forti e aggressivi, quindi dobbiamo rispondere con questa aggressività. Vogliamo giocare alla pari, perché sappiamo di essere qualitativamente come loro. Sappiamo che magari possono essere più avanti fisicamente, ma riusciremo a coprire il gap. Se riusciamo ad essere compatti e a combattere la loro aggressività, secondo me con la tecnica riusciamo a fargli male. Sicuramente aver fatto bene in Conference lo scorso anno ci dà maggiore consapevolezza, siccome abbiamo già provato questa esperienza non partiamo da zero. Quindi sappiamo un po' quali sono le nostre carte da giocare".

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