CAMPIONATO Virtus, vittoria di cuore: 2-1 al Cailungo I neroverdi superano a fatica il Cailungo e si qualificano matematicamente ai play-off. Decidono le reti di Angeli e D'Altri mentre ai rossoverdi non basta la perla di Tadzhybayev. Virtus, inoltre, in 10 dal 42' per l'espulsione di Magri.

La Virtus fa e disfa, convince e soffre ma, alla fine, ottiene quello che voleva: 3 punti sul Cailungo che significano qualificazione matematica ai play-off. E lo “start” è subito con il botto: Magri crossa da destra, Angeli si avvita e batte La Monaca con un gran colpo di testa. Quinto centro in stagione per il bomber neroverde che va a un passo dal raddoppio alla mezz'ora: Battistini lo serve, il primo tentativo del 9 viene ribattuto mentre il secondo – in scavetto – viene disinnescato alla grande dall'estremo difensore del Cailungo. Acquaviva è in controllo totale del match, body-check di Iuzzolino su Magri e sarebbe un normale calcio di punizione. Se non che il numero 8 dice qualcosa di troppo al direttore di gara Ceccarelli che lo manda anzitempo sotto la doccia. Virtus in vantaggio di un gol ma in inferiorità numerica: i rossoverdi provano ad approfittarne ma Stimac vola sul missile terra-aria di Santoni e dice di no con una gran parata.

Primo tempo a ritmi bassi, nel secondo succede un po' di tutto. Nonostante il 10vs11, la Virtus tiene il pallino del gioco: Santucci non arriva per un soffio sull'ennesimo traversone di Manuel Battistini mentre Golinucci duetta con Brigliadori ma viene murato da La Monaca da pochi passi. Sul calcio d'angolo seguente, D'Altri stacca più in alto di tutti sul secondo palo e chiude virtualmente i conti, 2-0 con bel colpo di testa. I neroverdi hanno il colpo del definitivo ko qualche minuto dopo: Battistini calcia su La Monaca, poi il portiere frana sul numero 7 ed è rigore. Lut Alijahej va con una fucilata che, però, si stampa in pieno sulla traversa e grazia il Cailungo. Che torna subito in partita: punizione con le “tre dita” di Tadzhybayev, sfera che s'insacca direttamente all'incrocio dei pali. E' uno dei gol più belli della stagione di calcio sammarinese ma ininfluente. L'attaccante ucraino ci prende gusto e ci riprova, questa volta Stimac la tiene lì senza lasciarsi sorprendere dal rimbalzo velenoso. Non c'è più tempo: il Cailungo lotta ma l'obiettivo play-off è sempre più un miraggio.

