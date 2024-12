NAZIONALE Vitaioli e la nazionale: "Con Cevoli una ventata di novità, i giovani hanno quel tocco di follia che serve" Il capitano è a quota 97 presenze e punta la tripla cifra: "Sono fiducioso di poter dare ancora una mano a questa nazionale, se continuo a lavorare e a metterci impegno".

Il veterano della nazionale sammarinese Matteo Vitaioli fa il punto sul grande 2024 dei biancazzurri, due volte vittoriosi sul Liechtenstein e promossi nella Lega C di Nations League: "Questi ultimi mesi - dice - sono il culmine di un processo che in questi ultimi anni stiamo cercando di portare avanti, con questi risultati siamo sicuri di aver attirato l'attenzione su di noi e ci fa molto piacere. Sicuramente il mister Cevoli ha portato una ventata nuova, ha portato una ventata anche di gioventù, tanti ragazzi giovani che alle volte magari, con la loro spensieratezza, possono dare quel tocco di follia a certi momenti dove di follia ce ne vuole, anche solo per immaginare certe cose. È chiaro che abbiamo avuto la Nations League che ci ha dato una mano in questo: ora ci saranno le qualificazioni mondiali e sicuramente quelle dei prossimi due anni saranno saranno sfide molto impegnative. Non è più Nations League, ma sicuramente saremo pronti per provare ad alzare l'asticella ancora di più".

Vitaioli, recordman di presenze della nazionale di San Marino, è vicinissimo a uno storico traguardo: "Sì, mancano tre presenze a queste fatidiche cento presenze - commenta -spero che possano arrivare il prima possibile. Ma sono tranquillo, sono fiducioso che comunque, se continuo a lavorare e metterci l'impegno che ci metto sempre, posso dare ancora una mano a questa nazionale. Soprattutto a questi ragazzi giovani che hanno bisogno, magari, anche di una mano da un più vecchio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: