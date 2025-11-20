CELEBRAZIONE Vitaioli, festa senza fine: celebrate anche in Repubblica le 100 presenze in Nazionale Il calciatore biancazzurro è stato celebrato al rientro in Repubblica alla presenza di squadra, dirigenti della FSGC e soprattutto la famiglia e gli amici di sempre

La festa per Matteo Vitaioli non ha fine. Dopo aver centrato il traguardo delle 100 presenze con la Nazionale di San Marino in Romania, il calciatore biancazzurro è stato celebrato al rientro in Repubblica alla presenza di squadra, dirigenti della FSGC e soprattutto la famiglia e gli amici di sempre. Nell'occasione è stata consegnata a Vitaioli una maglia commemorativa del grande evento, direttamente dalla moglie.

