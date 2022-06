NATIONS LEAGUE Vitaioli: "Ringrazio tutti". Golinucci: "Testa già a Malta". Palazzi: "Una buona partita" Nel dopo partita hanno parlato i giocatori, Matteo Vitaioli, Alessandro Golinucci e Mirko Palazzi

Peccato per le solite maledette palle inattive sulle quali dobbiamo migliorare - dicono in coro i giocatori intervistati nel dopo partita. Matteo Vitaioli ha ringraziato tutti per la grande soddisfazione di essere diventato il giocatore con più presenze in Nazionale.

Nel video le interviste a Matteo Vitaioli, Alessandro Golinucci e Mirko Palazzi

