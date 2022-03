Vittoria con il brivido per Tre Penne. Battuto il Fiorentino 4 a 3

Dopo due pareggi consecutivi il Tre Penne torna al successo e lo fa al termine di una partita pazzesca e al limite dell’incredibile. Doppiette per Pieri e Badalassi, tripletta per Castellazzi. Finisce 4-3. La capolista parte con l’obiettivo di ritornare al successo per non rischiare il controsorpasso della Fiorita, distante 2 punti. Inizia tutto benissimo per l’undici di Ceci, che trova il gol immediatamente. Pieri si fa trovare pronto in area e regala l’1-0 al club di Città. Albani convalida la rete. Le immagini non aiutano, ma l’impressione è che il numero 9 parta in fuorigioco. Il Fiorentino gioca con poca grinta e cattiveria e rischia di venire nuovamente punito con il passare dei minuti. In realtà, il 2-0 nell’aria, diventa effettivo poco più tardi. La combinazione Ceccaroli-Pieri funziona alla perfezione e il classe ’94 realizza la doppietta personale in pochissimi minuti. Ma i pericoli per Luca Bianchi non sono finiti: prima è Ceccaroli a sfiorare il gol, poi lo stesso Pieri, che cerca la terza rete e la relativa tripletta, ma senza fortuna. Bianchi alza la mano e devia in angolo. Nel momento più inatteso però il Fiorentino trova un sussulto di orgoglio e dimezza lo svantaggio approfittando di un errore difensivo avversario. La palla giunge a Castellazzi che firma il 2-1. La ripresa si apre con i rossoblù molto più combattivi. E così azione bellissima e interessante dei ragazzi di Malandri che premia ancora una volta il movimento di Castellazzi che rimette i conti in parità. Il Fiorentino sembra poterla addirittura ribaltare, ma deve invece fare i conti con il capocannoniere del campionato: Badalassi segna e riporta i suoi avanti. Episodio interessante verso la mezzora: Righini, già ammonito, commette fallo e accenna alla reazione. Albani avrebbe potuto, forse, estrarre il doppio giallo. Poi l’incredibile ribaltone: sugli sviluppi di angolo, Migani sembra intuire la traiettoria, ma non esce bene e così regala a Castellazzi la palla del 3-3. L’ex Fiorita fa valere l’altezza e firma la tripletta personale. All’85’ Ben Kacem troverebbe il clamoroso 3-4, ma l’assistente di Albani aveva alzato la bandierina per offside. La panchina del Fiorentino prima esulta poi protesta. Ma non c’è un attimo di respiro, il match toglie il fiato perché Badalassi poco più tardi colpisce il palo. I rossoblù non ci stanno e a loro volta cercano il gol vittoria: è un finale emozionante e da seguire in piedi. All’ultimo respiro l’ex Folgore e Tre Fiori risolve l’equilibrio: doppietta personale e ventiduesimo gol in campionato, a +8 su Ben Kacem, che esce da Domagnano senza segnare. Il Tre Penne sorride, il Fiorentino si dispera e il Cailungo ora è distante solo 7 lunghezze dai rossoblù.