Vittoria e primato per la Virtus.

I campioni in carica battono la San Marino Academy e agganciano il Cosmos in testa alla classifica. A Montecchio decidono i gol di Lombardi e De Lucia nel primo tempo. Nel secondo tempo le reti di Tortori e Riccardi per il definitivo 3 a 1 dei nero-verdi.

