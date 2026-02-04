SERIE B FEMMINILE Vittoria pesante per la San Marino Academy: 1-0 contro l'Hellas Verona Bella vittoria esterna per la San Marino Academy nella Serie B femminile: le Titane espugnano l'ostico campo dell'Hellas Verona, imponendosi 1-0. Decide il rigore trasformato da Tamborini.

Altro deciso passo verso la salvezza diretta per la San Marino Academy che, dopo l'1-0 casalingo contro il Brescia, si ripete lontano dalle mura amiche. Stesso risultato contro l'Hellas Verona: 1-0 e 3 punti fondamentali per portarsi a +9 sul Trastevere, al momento prima delle retrocesse. Inizio promettente delle ragazze di Piva: Iardino anticipa difensore e portiere ma non inquadra lo specchio. Poi Giuliani tenta il “gol olimpico” direttamente da calcio d'angolo ma la palla sbatte sulla traversa. E' sempre la 30 a rendersi pericolosa da fermo: punizione quasi perfetta, ci vuole un super intervento di Valzolgher a cancellare quella che sarebbe stata la prima gioia stagionale. Ma al 39' arriva il meritato vantaggio per le Titane: Tamborini viene trattenuta in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto va la stessa numero 10 che la infila sotto l'incrocio dei pali, l dove Valzolgher questa volta non può nulla. San Marino Academy avanti al tramonto della prima frazione.

Nella ripresa le biancazzurre legittimano il vantaggio: Mak incrocia con il destro e centra il palo, passando a centimetri dal raddoppio. L'Hellas invece è tutta nell'incornata di Zanoni, su cui Limardi ha vita facile. Secondo tempo anche sfortunato per l'Academy: Tudisco centra il terzo legno di giornata, a tu per tu con Valozolgher. Ma poco cambia: l'Academy torna da Verona con un successo vitale. Prossimo impegno domenica in casa contro il Lumezzane, seconda forza della Serie B femminile.



