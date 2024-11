CAMPIONATO SAMMARINESE Vittorie di misura per Tre Fiori, Folgore e La Fiorita Finisce 1 a 1 la sfida tra Faetano e Domagnano

Vittorie di misura per Tre Fiori, Folgore e La Fiorita.

Negli anticipi della 9^ giornata del campionato sammarinese, La Fiorita batte il San Giovanni per 2 a 1 con i gol di Semprini e Olcese. Per i rossoneri, accorcia Aprea su calcio di rigore. Vittoria di misura anche per la Folgore che s'impone per 1 a 0 sul Murata con la rete di Bitti. Con lo stesso risultato di 1 a 0, il Tre Fiori supera la Juvenes/Dogana grazie al gol di Braschi. Finisce 1 a 1, Faetano - Domagnano. Al vantaggio di Dulcetti, risponde Gregori su calcio di rigore.

