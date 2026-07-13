Vivan: "Dobbiamo avere più coraggio"

L'intervista a Gianluca Vivan

Alla vigilia della partita di ritorno del primo turno dei preliminari di Conference League, il portiere e capitano del La Fiorita, Gianluca Vivan, crede nella possibilità di ribaltare il risultato dell'andata, dove i gialloblu hanno perso in Lussemburgo contro l'Una Strassen per 1-0.

All'andata avete perso solo per un gol all'ottantacinquesimo. Cercherete di partire subito forti e aggressivi per ribaltare il risultato oppure di giocarvela sui 90 minuti per arrivare più freschi alla fine?

"Innanzitutto cercheremo di non prendere gol, poi vediamo come si mette la partita. È chiaro che dobbiamo ribaltare il risultato per cercare di passare il turno, quindi secondo me vedremo un attimo come iniziano loro e poi di conseguenza noi faremo la nostra partita."

Cosa pensate di poter cambiare rispetto alla partita d'andata per riuscire a fare gol e ad ottenere un successo a cui siete andati vicini la settimana scorsa?

"Sicuramente nella partita d'andata ci è mancato un po' di coraggio. Vuoi perché sempre le prime partite devi conoscere l'avversario e quindi è sempre più complicata. Quello che dobbiamo fare è avere molto più di coraggio rispetto alla partita d'andata, giocare più sereni e cercare di creare qualche occasione per metterli in difficoltà".







