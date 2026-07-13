CONFERENCE LEAGUE Vivan: "Dobbiamo avere più coraggio" Il capitano del La Fiorita crede nella possibilità di ribaltare il risultato dell'andata

Alla vigilia della partita di ritorno del primo turno dei preliminari di Conference League, il portiere e capitano del La Fiorita, Gianluca Vivan, crede nella possibilità di ribaltare il risultato dell'andata, dove i gialloblu hanno perso in Lussemburgo contro l'Una Strassen per 1-0.

All'andata avete perso solo per un gol all'ottantacinquesimo. Cercherete di partire subito forti e aggressivi per ribaltare il risultato oppure di giocarvela sui 90 minuti per arrivare più freschi alla fine?

"Innanzitutto cercheremo di non prendere gol, poi vediamo come si mette la partita. È chiaro che dobbiamo ribaltare il risultato per cercare di passare il turno, quindi secondo me vedremo un attimo come iniziano loro e poi di conseguenza noi faremo la nostra partita."

Cosa pensate di poter cambiare rispetto alla partita d'andata per riuscire a fare gol e ad ottenere un successo a cui siete andati vicini la settimana scorsa?

"Sicuramente nella partita d'andata ci è mancato un po' di coraggio. Vuoi perché sempre le prime partite devi conoscere l'avversario e quindi è sempre più complicata. Quello che dobbiamo fare è avere molto più di coraggio rispetto alla partita d'andata, giocare più sereni e cercare di creare qualche occasione per metterli in difficoltà".

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