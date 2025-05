CAMPIONATO SAMMARINESE Vivan - Semprini, i due portieri concordi: "Ce la giochiamo al ritorno" Poco operosi, hanno dovuto fare ordinaria amministrazione sia il portiere della Fiorita Gian Luca Vivan e quello del Cosmos Alessandro Semprini

Gian Luca Vivan portiere La Fiorita:" Primo tempo meglio loro, sapevamo che incontravamo una squadra molto diversa dal campionato, mancava la metà delle persone, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Vediamo adesso il ritorno, decisivo.

Tutto rimandato al ritorno, considerando che la Fiorita comunque mantiene il vantaggio della posizione in campionato.

Sì, hai ragione, però non dobbiamo usarla al nostro svantaggio, perché dobbiamo stare concentrati, visto che comunque loro sono una squadra molto forte e attrezzata, quindi dobbiamo stare determinati e concentrati fino al centunesimo.

Alessandro Semprini portiere Cosmos :" Sicuramente è stata una partita equilibrata, giocata a buona intensità, nonostante magari le temperature in questo momento non aiutano, però sapevamo di affrontare una squadra forte, ha fatto un campionato incredibile, però queste partite vanno così, siamo stati molto bravi a gestire un po' le situazioni, ci abbiamo provato, magari non è capitata quell'occasione, quella palla dentro da far gol, va bene il pareggio e ci giochiamo tutto al ritorno.

