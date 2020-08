Gianluca Vivan

Mentre in questi giorni prende il via la nuova Europa League, domani l'Inter sfiderà il Siviglia nella finale dell'edizione della scorsa stagione. Nelle fila nerazzurre anche Stefano Sensi, che cinque anni fa era compagno di squadra, al San Marino, del portiere della Fiorita, Gianluca Vivan. "Non mi aspettavo che sarebbe arrivato lì - dice Vivan - ma lo dicevo che era fortissimo e ha fatto una grande carriera".