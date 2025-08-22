CONFERENCE LEAGUE "Vogliamo vincere al San Marino Stadium" Samuele Guddo, Stefano Scappini e Aron Giacomoni si raccontano dopo la partita in Conference League della Virtus

Samuele Guddo, portiere Virtus:

"Poteva andare meglio, perché comunque il risultato, oltre alla prestazione personale, è anche molto importante, il risultato di squadra, però ovviamente sono contento della prestazione, sia mia che dei ragazzi. Sappiamo che comunque adesso abbiamo una partita di ritorno e siamo consapevoli che ce la andiamo a giocare. Abbiamo visto con la partita del turno precedente che possiamo fare miracoli nel nostro stadio".

Scegli una tua parata:

"Forse la prima sul colpo di testa, perché non me l'aspettavo quella nel primo tempo, quindi è stata un pochettino imprevista e è andata bene".

Stefano Scappini, attaccante Virtus:

"Mancano altri 90 minuti dove dovremo vincere e senza fare tanti calcoli non abbiamo niente da perdere, ce la giocheremo fino alla fine. Oggi sì, sappiamo che loro essendo in clima campionato andavano forti e ci hanno messo tanto in difficoltà. Nonostante questo siamo riapertiti due o tre volte, potevamo fare più di un gol anche noi, però l'obiettivo era di tenere aperto il risultato".

Aron Giacomoni, difensore Virtus;

"Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo quali erano i loro punti di forza e sapevamo anche quali erano i nostri punti di forza. Sfruttando le nostre ripartenze, subito ci siamo ritrovati in vantaggio 1-0. Poi è stata dura cercare di mantenere il vantaggio, anche se abbiamo avuto un paio di occasioni per andare sul 2-0 nel primo tempo. Però purtroppo quando tieni tanto gli altri nella tua metà campo e soprattutto nella nostra area, penso che abbiano battuto 20 calci d'angolo oggi, è un rischio e prima o poi il gol rischi di prenderlo".

Per il rigore contro vi siete arrabbiati molto:

"Sì perché se uno fa un fallo, in rigore alla fine ci sta. Lì non c'è stato un fallo, hanno saltato di testa quando il nostro giocatore è atterrato, è atterrato sopra l'altro, però non è che può scomparire".

