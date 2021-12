Vola la San Marino Academy che batte 5-2 l'Empoli

Continua a vincere la San Marino Academy che batte 5-2 l'Empoli al termine di una partita vibrante soprattutto nel secondo tempo. Gara che inizia in salita per la capolista che al 15' va sotto. È Noemi Mugnaini da posizione angolata a trovare il gol del vantaggio dell'Empoli. La squadra sammarinese reagisce andando al tiro tre minuti dopo con Giuliani che chiama Pezzulli alla parata in due tempi. Brivido per le biancazzurre al 33' quando Del Freo vede Giulia Zaghini fuori dai pali e prova a sorprenderla dalla distanza ma senza fortuna. L'undici di Matteo Urbinati cerca di stringere i tempi per pervenire quanto prima al pareggio. Al 38' il portiere manda sul palo il tiro di Sanchi. La San Marino Academy insiste e proprio all'ultimo minuto trova il pareggio su calcio di rigore concesso per un fallo ai danni di Sanchi. Dal dischetto l'esecuzione di Sofia Pirini è perfetta.

Si passa al secondo tempo e dopo pochi secondi la San Marino Academy va vicinissima al gol. Pezzulli respinge il tiro di Pirini, sul pallone arriva Giuliani che centra il palo. Il 2-1 è solo rimandato ed arriva al 48'. Imbucata con il contagiri di Modesti per Pirini che davanti al portiere non può sbagliare. Passano quattro minuti ed arriva il 3-1. Papera dell'estremo difensore che rinvia su Giulia Sanchi e palla che termina in porta. La squadra di Pierangelo Mosconi potrebbe riaprirla al 54' con De Matteis che da ottima posizione calcia tra le braccia di Giulia Zaghini. Sul fronte opposto palla gol al 56' anche per Pirini che angola troppo e la sfera termina sul fondo.

Sul capovolgimento di fronte l'Empoli riapre la partita ancora con Mugnaini che recupera una palla che sembra persa e da posizione defilata segna il 3-2. Passa un solo minuto e la capolista riporta a due le reti di vantaggio su calcio di rigore concesso per un fallo di mano sul cross di Pirini. Dagli undici metri segna Giorgia Berveglieri. La partita è virtualmente chiusa. Al 60' la scatenata Pirini ubriaca con le finte un'avversaria, ma Pezzulli evita il gol. Sofia Pirini si rifà con gli interessi al 65' facendosi trovare al punto giusto nel momento giusto sull'assist di Modesti realizzando così la sua personale tripletta.

E' la rete che chiude il match sul risultato di San Marino Academy 5, Empoli 2.