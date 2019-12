CALCIO FEMMINILE SERIE B Vola la San Marino Academy che batte anche la Riozzese e sale al secondo posto della classifica

La San Marino Academy batte 3-0 la Riozzese e la scavalca in classifica. Ora le biancazzurre sono seconde dietro il Napoli. Le due squadre si affrontano a viso aperto. La prima emozione la regala la Riozzese al 7' con una staffilata di Lecce che lambisce la traversa. Rispondono le biancazzurre con Barbieri che serve Baldini il cui pallonetto su Selmi in uscita termina alto. Sul capovolgimento di fonte Rognoni prova a sorprendere Ciccioli che si salva in due tempi. Baldini ci prova questa volta su punizione ma senza fortuna. La squadra di Conte va vicinissima al vantaggio al 36' con una cannonata di De Sanctis deviata di testa da Di Luzio, ma Selmi ci arriva. E' il preludio al vantaggio sammarinese che arriva un minuto dopo grazie a Barbieri che fa tutto da sola poi con un colpo di biliardo manda la palla nell'angolo opposto. Un gol bello ed importante che viene dedicato a Martina Piazza, ferma per un grave infortunio ad un ginocchio. Si passa al secondo tempo ed al 56' la San Marino Academy mette in cassaforte i tre punti con un eurogol di Brambilla, al suo primo centro con la maglia biancazzurra. Passano appena cinque minuti e l'11 di Conte la chiude con Di Luzio che si libera per la conclusione. La palla scivola dalle mani del portiere e termina in fondo al sacco. Sul 3-0 la partita è virtualmente chiusa. La formazione di Salterio prova a riaccendere le speranze con un tiro cross di Redolfi che si ferma contro la traversa. Riozzese ancora pericolosa quando la San Marino Academy perde palla in uscita, Redolfi ci riprova ma Ciccioli le nega il gol. Al 74' punizione di Callovini che Ciccioli non trattiene. La mischia che ne consegue viene risolta proprio sulla linea di porta. E' l'ultima emozione del big match che vede la San Marino Academy battere la Riozzese 3-0.

Nel video Viola Brambilla (Centrocampista San Marino Academy)

