Volley: ko la PromoPharma, vince in rimonta al tie-break la Titan Services

Week-end in chiaroscuro per il volley sammarinese impegnato nei campionati italiani. La PromoPharma perde in trasferta sul parquet della Sab Group Rubicone per 3-0. La squadra di Stefano Mascetti gioca una buona gara, ma non abbastanza per girare in proprio favore il match. I romagnoli s'impongono con un doppio 25/21 nei primi due set e fanno loro la partita chiudendo il terzo parziale per 25/22. In tabellino Benvenuti mette 14 punti, mentre Kiva 13. La PromoPharma resta a quota 17 punti in classifica, gli stessi di Pietro Pezzi Ravenna, davanti a Padova 10 e Legnago 6. In testa al campionato Mantova con 48. Prossimo impegno in casa contro Ama San Martino in Rio, che in classifica ha 24 punti.

In serie D femminile, la Titan Services torna a fare punti. La squadra di Wilson Renzi vince al tie-break. Il successo della squadra sammarinese arriva in rimonta. L'Unica Volley Rimini si porta sul 2-0 dopo i primi due parziali. Le romagnole partono forte e il primo set è compromesso, nonostante il tentativo di recupero. Rimini chiude 25/18. Nel secondo set San Marino è avanti 24/23, ma le biancoazzurre si fermano e subiscono il 26/24 ospite. Nel terzo parziale la Titan Services rientra in partita chiudendo 25/22. Il punto del pareggio arriva al termine di un parziale che le sammarinesi conducono senza problemi sul 25/16. La vittoria si decide al tie-break, che premia le Titane 15/13 nonostante qualche errore finale. In tabellino sono 18 i punti di Tura e 16 quelli di Ghinelli. In classifica la Titan Services sale a 12 punti, gli stessi di Stella Rimini, davanti a Viserba 10 e Forlì fanalino di coda. Prossimo impegno a Faenza contro la Fenix.