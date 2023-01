Winter Cup: l’Under 19 chiude con una sconfitta con la Lettonia

Si è chiusa ieri mattina con la terza ed ultima partita la Futsal Week Winter Cup di Porec per la Nazionale Sammarinese di futsal Under 19. Dopo le prime due sconfitte contro Belgio e Estonia, i Titani di Matteo Selva hanno affrontato la Lettonia: alla fine sono i baltici ad esultare grazie al punteggio di 8-1, con la rete della bandiera per San Marino firmata da Nicolò Mularoni.

Lettonia che parte fortissimo con due gol in avvio di tempo grazie a Fogels (doppietta). I baltici chiudono la ripresa avanti di ben cinque reti con le firme di Pilipcuks (due gol) e Lazarenko. Nella ripresa altre due gol per la squadra di Arturs Šketovs grazie ancora a Lazarenko e Borisencks che arrotondano a sette.

San Marino però riesce a trovare anche la gioia della rete grazie a Bacciocchi che recupera un buon pallone, si invola verso la porta e calcia, il portiere avversario respinge ma sulla ribattuta Nicolò Mularoni è freddo e lo batte per il 7-1. Nel finale ottavo gol lettone con Timsans per il definitivo 8-1. Ad esultare nella rassegna croata è l’Ungheria che in finale ha battuto il Belgio.