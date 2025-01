Nell'ultima partita della Winter Cup under 19 in Croazia, la nazionale di San Marino di futsal ha concluso il torneo con una sconfitta per 3-1 contro i pari età di Malta. Per i Titani momentaneo pareggio di Beccari. I biancoazzurri del ct Matteo Selva saranno impegnati dal 24 al 26 gennaio nelle qualificazioni agli Europei di categoria con Kosovo e Azerbaijan. Le partite si giocheranno al Multieventi.