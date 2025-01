La nazionale under 19 di futsal prepara le qualificazioni agli Europei di categoria in Croazia alla Winter Cup con i pari età di Romania, Montenegro e Malta. La squadra del ct Matteo Selva è stata battuta nella gara di esordio 4-0 dal Montenegro e 4-1 dalla Romania. Per i Titani il gol di Dolcini. Nell’ultimo impegno la sfida contro Malta domenica mattina.