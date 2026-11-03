NATIONS LEAGUE FEMMINILE

Women’s Nations League: il primo storico sorteggio di San Marino

Women’s Nations League: il primo storico sorteggio di San Marino.

La Nazionale di San Marino conosce le prime avversarie della sua storia. Sorteggiati i gironi di Women’s Nations League che vedrà impegnata per la prima volta anche San Marino. La squadra della ct Giulia Domenichetti è stata inserita nel gruppo C4 con Lussemburgo, Bosnia-Erzegovina ed Estonia.

Le prime due partite della Nations League si giocheranno nella settimana dal 23 febbraio al 6 marzo 2027.

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