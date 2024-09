CAMPIONATO SAMMARINESE Zaboul garantisce: "Acori resta con noi"

Il direttore sportivo del Fiorentino, Mohammed Zaboul, smentisce la notizia di possibili dimissioni di Leonardo Acori. "In questi giorni non era presente per motivi familiari e non ci sarà nemmeno mercoledì in Coppa Titano ma da sabato 28 tornerà regolarmente in panchina".

