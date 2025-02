Zafferani: "Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi". Sensoli: "Contento di essere qui al Tre Fiori"

Nel video le interviste

Tommaso Zafferani attaccante La Fiorita: "Abbiamo provato a creare, era una partita difficile, abbiamo cercato di prepararla bene anche durante gli allenamenti, ci abbiamo provato in tutti i modi. È arrivato un pareggio, bravo anche il Tre Fiori perché hanno fatto un'ottima partita. Peccato, cerco il gol da un po' di tempo, bravo Nardi, ha fatto un'ottima parata"

Nicko Sensoli centrocampista Tre Fiori :" È stato un punto difficilissimo da conquistare per vari motivi, la partita era equilibrata quindi siamo stati bravi comunque a mantenere il risultato fermo. Anche se ovviamente bastava un pizzico di fortuna per sbloccarla in positivo, così come magari bastava loro per sbloccarla. Però siamo contenti di aver ottenuto questo punto. Al San Marino Calcio hai trovato poco spazio, sei arrivato qui al Tre Fiori. Sì, ho trovato poco spazio, sono venuto qui per cercare di ritagliarmi più spazio questo finale di stagione. Mi sono trovato benissimo fin da subito con i compagni, con il mister e con lo staff, quindi sono contento della scelta che ho fatto. Sei uscito tu, è uscito Lazzari, che situazione c'è lì al San Marino Calcio? Al momento non mi riguarda, però io con i ragazzi e con il mister mi sono sempre trovato bene, questo lo posso garantire".