Il Segretario Generale della FSGC risponde anche alla domanda che riguarda i contratti e i rimborsi spesa che le società elargiscono ai calciatori. " La Federcalcio - dichiara Luigi Zafferani - non entra in queste questioni che sono interesse di società e calciatori. Anche la Uefa non entra in questi discorsi si limita ad osservare come facciamo noi, ma non si addentra in queste logiche che appartengono solo ai club e ai loro tesserati".

Sentiamo il Segretario Generale Luigi Zafferani