NATIONS LEAGUE 2024-2025 Zafferani: "Non dobbiamo mettere ulteriore pressioni ai ragazzi che sanno benissimo cosa devono fare" Il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani, elogia il percorso fatto fino ad ora della Nazionale sammarinese

"Dobbiamo stare con i piedi per terra. - dichiara Luigi Zafferani, Segretario Generale FSGC - Non vogliamo creare pressioni ai ragazzi, perché loro sanno già come comportarsi per affrontare la partita di domani sera. Il mister sa cosa dire ai ragazzi, che ho visto anche stamattina essere concentratissimi e consapevoli di come affrontare questa partita. È un match che può essere risolto da un episodio o più episodi che possono verificarsi durante i 90 minuti, quindi è difficile prevedere quello che sarà il risultato. Però ci tengo a dire: la passione e la concentrazione che c’è in tutta la squadra sono veramente impressionanti. Noi siamo qui per sostenere i ragazzi, perché hanno bisogno anche della nostra vicinanza. Noi siamo sempre con loro e dobbiamo spronarli a fare sempre meglio."

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: