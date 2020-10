CAMPIONATO SAMMARINESE Zafferani: “Non facciamo pronostici sulla ripresa del campionato, il decreto è appena entrato in vigore, non abbiamo parlato di recuperi” l Segretario Generale della FSGC fa chiarezza sull'attività calcistica sammarinese

“Tutto fermo – dichiara Luigi Zafferani - ci atteniamo al Decreto appena entrato in vigore. Un po' di confusione sugli allenamenti che verranno consentiti solo individuali e non più collettivi. Non siamo in grado di ipotizzare alcun recupero e non abbiamo ancora pensato a nessuna formula, o cancellazione. L'ipotesi di eliminare il girone di ritorno è assolutamente fantasiosa. Al momento non ci sono decisioni su come e quando proseguirà il campionato sammarinese”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video la sua intervista



I più letti della settimana: