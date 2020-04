CAMPIONATO SAMMARINESE Zafferani: "Servono 2 mesi per finire la stagione ma prima serve la sicurezza per le persone" Il Segretario Generale della FSGC interviene dopo la videoconferenza con la Uefa

Il Segretario Generale della FSGC, Luigi Zafferani ha partecipato alla videoconferenza indetta dalla Uefa con le 55 federazioni affiliate. La Uefa ha invitato a fare il possibile per portare a termine la stagione. "Servono circa due mesi - ha detto Luigi Zafferani - considerando le 6 giornate di campionato, i play-off" . "Inoltre - ha aggiunto Zafferani - ci sono da disputare le semifinali e la finale di Coppa Titano". La Uefa potrebbe fornire indicazioni sulle linee guida per stabilire le classifiche, nel caso un paese non riesca a concludere la stagione, in base a equità, trasparenza e meriti sportivi.

"Questa sarebbe l'ultima ipotesi - ha ribadito Zafferani - ma prima vogliamo provare a portare a temine la stagione. Confermate le date di settembre, ottobre e novembre della Nations League ma prima di tornare in campo, va garantita la sicurezza sanitaria. "La sicurezza per le persone - ha concluso il segretario generale Fsgc - deve essere la cosa predominante".

I più letti della settimana: