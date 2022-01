Zafferani: "Speriamo di riprendere il campionato il 22 gennaio"

Intervista a Luigi Zafferani

Il campionato sammarinese sarebbe dovuto ripartire oggi con le gare della 14esima giornata, penultima del girone d'andata. L'emergenza Covid, con un aumento crescente di positività in territorio sammarinese e non solo, ha spinto la Federcalcio alla sospensione delle competizioni per le prossime due settimane. La situazione verrà monitorata di giorno in giorno, di concerto con le istituzioni politiche e sanitarie. Il segretario generale della FSGC, Luigi Zafferani spera di poter riprendere l'attività agonistica il 22 e 23 gennaio.