CAMPIONATO SAMMARINESE Zanni fallisce il rigore: è 0-0 tra Murata e San Giovanni Poche, pochissime emozioni da una parte e dall'altra. Il San Giovanni fallisce un calcio di rigore nel primo tempo con Zanni che centra il palo, il Murata ci prova nel finale con Tomassoni. Bianconeri a -2, rossoneri a quota 6 in classifica.

0-0 e, per quanto si è visto, è il risultato più giusto: Murata e San Giovanni si annullano a vicenda e fanno un piccolo passo in avanti nelle loro rispettive classifiche. Prima chance di marca bianconera: Simoncini con lo scavetto trova Labas in area, Casadei gli sbarra la strada. Occasione per il Murata, occasionissima per il San Giovanni alla prima sortita offensiva. Zanni viene atterrato in area da Cirillo e per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 99 che spiazza Bracconi ma centra il palo, fallendo il possibile 1-0 della banda Tognacci. Un episodio che dà la scossa al Murata: Simoncini è solo in area ma alza troppo la mira con l’esterno. Di là Zanni prova a riscattarsi, ma senza dare né forza né precisione al suo colpo di testa. Molto più pericoloso invece Corinti che calcia da lontanissimo e non va lontano dall’incrocio dei pali.

Primo tempo a reti inviolate, il secondo si apre prima con D’Angeli che non arriva sul cross di Zanni - ma si era comunque alzata la bandierina dell’assistente - poi con il bel tentativo di Piantkivskyy alzato in corner da un attento Casadei. L’intensità non manca a Domagnano ma di occasioni nella ripresa se ne vedono ben poche: una di queste è la conclusione da fuori di Salemme, alta sopra la traversa. In pieno recupero però chance colossale per il Murata con De Biagi che mette dentro, Tomassoni arriva con i tempi giusti ma poi spara incredibilmente alto. Disperazione bianconera, al San Giovanni resta il rammarico del rigore fallito nel primo tempo: alla fine è uno 0-0 che non accontenta nessuno.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: