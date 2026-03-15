CAMPIONATO SAMMARINESE Zanni: "Un risultato che ci dà morale". Rufer Garcia: "L'espulsione ci ha condizionato" Nel dopo partita hanno parlato l'autore della doppietta Mattia Zanni e l'autore del primo gol della Folgore Augusto Garcia Rufer

Mattia Zanni, attaccante San Giovanni: “La soddisfazione è tanta, siamo partiti in genere d'andata molto male, però l'obiettivo era appunto arrivare ai play-off, noi ci credevamo e con l'aiuto di tutti i compagni arrivano queste soddisfazioni".

Sei riuscito a trovare il gol del pareggio facendo anche una gran bella azione.

"Sicuramente se non facevo quel gol arrivavano tanti insulti, però fortunatamente ho fatto una bella giocata ed è stato un gran gol, sono molto contento".

È un San Giovanni che deve lottare per mantenere la posizione in play-off.

"Sicuramente lotteremo fino alla fine, noi ci crediamo, il mister, il presidente, tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo che ci siamo prefissati. Nella ripresa non avevate creato troppe occasioni e per fortuna per voi è arrivato questo gol. Sicuramente è un gol importantissimo che ci dà morale, comunque veniamo dai risultati positivi contro anche squadre forti e ci teniamo molto e lotteremo fino alla fine.

Augusto Rufer Garcia: “In inferiorità numerica non è facile reggere, però andiamo a casa con rammarico perché tre punti pesavano parecchio".

Un dialogo bellissimo tra te e tuo fratello per il gol che ha portato al raddoppio della Folgore. Prima era arrivato il tuo gol e poi è arrivato questo episodio che vi ha un po' condannato.

"Niente da dire, gran gol, lo devo ancora rivedere, ma penso che sia una bella combinazione tutto di prima e ci troviamo bene anche con, Pancotti e tanta roba".

Invece cosa è successo a tuo parere sulla seconda ammonizione?

"Sono robe da campo, sicuramente troppa foga sulla seconda, la prima l'hanno vista tutti penso al terzo minuto. La voglio anche rivedere. È una Folgore che chiaramente deve mantenere questa quarta posizione. Adesso è dura, bisogna tenersi attaccati con tutte le energie, tutte le forze e vedere cosa fanno gli altri".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: