CAMPIONATO SAMMARINESE

Zanni: "Un risultato che ci dà morale". Rufer Garcia: "L'espulsione ci ha condizionato"

Nel dopo partita hanno parlato l'autore della doppietta Mattia Zanni e l'autore del primo gol della Folgore Augusto Garcia Rufer

Mattia Zanni, attaccante San Giovanni: “La soddisfazione è tanta, siamo partiti in genere d'andata molto male, però l'obiettivo era appunto arrivare ai play-off, noi ci credevamo e con l'aiuto di tutti i compagni arrivano queste soddisfazioni".

Sei riuscito a trovare il gol del pareggio facendo anche una gran bella azione. 
"Sicuramente se non facevo quel gol arrivavano tanti insulti, però fortunatamente ho fatto una bella giocata ed è stato un gran gol, sono molto contento".

È un San Giovanni che deve lottare per mantenere la posizione in play-off
"Sicuramente lotteremo fino alla fine, noi ci crediamo, il mister, il presidente, tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo che ci siamo prefissati. Nella ripresa non avevate creato troppe occasioni e per fortuna per voi è arrivato questo gol. Sicuramente è un gol importantissimo che ci dà morale, comunque veniamo dai risultati positivi contro anche squadre forti e ci teniamo molto e lotteremo fino alla fine.

Augusto Rufer Garcia: “In inferiorità numerica non è facile reggere, però andiamo a casa con rammarico perché tre punti pesavano parecchio". 

Un dialogo bellissimo tra te e tuo fratello per il gol che ha portato al raddoppio della Folgore. Prima era arrivato il tuo gol e poi è arrivato questo episodio che vi ha un po' condannato.

"Niente da dire, gran gol, lo devo ancora rivedere, ma penso che sia una bella combinazione tutto di prima e ci troviamo bene anche con, Pancotti e tanta roba".

Invece cosa è successo a tuo parere sulla seconda ammonizione?

"Sono robe da campo, sicuramente troppa foga sulla seconda, la prima l'hanno vista tutti penso al terzo minuto. La voglio anche rivedere. È una Folgore che chiaramente deve mantenere questa quarta posizione. Adesso è dura, bisogna tenersi attaccati con tutte le energie, tutte le forze e vedere cosa fanno gli altri".

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