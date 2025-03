QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 Zannoni: "Felicissimo per il primo gol in Nazionale. Sono appena diventato zio, dedico il gol alla mia famiglia" Primo gol con la maglia biancoazzurra per il centrocampista Samuele Zannoni

Samuele Zannoni centrocampista San Marino:"Tanta, tanta felicità, più che altro per i tanti sacrifici che vengono fatti sia da me, ma da tutto il gruppo, da tutto lo staff che curano tutti i minimi dettagli, quindi è una bellissima esperienza.

Naturalmente a questi livelli anche trovare il gol è davvero molto importante, soprattutto contro una nazionale che punta decisa a qualificarsi per i mondiali, no? Assolutamente, loro sono una squadra molto, molto quadrata, molto forte, che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà, però siamo stati bravi a reagire, assolutamente. Hai qualcuno a cui dedicarlo questo primo gol con la maglia della nazionale? Sono appena diventato zio al mio nipotino e a tutta la mia famiglia, la mia fidanzata, assolutamente"

