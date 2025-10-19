Zavoli: "Commettiamo troppi errori", Socciarelli: "Continuiamo il nostro cammino"

Le interviste a Diego Zavoli e a Manuel Socciarelli

Serve maggiore reazione, sottolinea il difensore dell'Academy Zavoli, felice per la rete che ha aperto le marcature Socciarelli:



"Succede sempre così, - ha detto Diego Zavoli - soprattutto commettiamo ancora troppi errori che poi ci costano caro e oggi è stata la conferma, quindi dobbiamo lavorare su quegli errori, ma soprattutto quando si gioca si entra in partita, perché poi abbiamo staccato completamente la spina". Quindi ci vuole un po' la reazione? "Sì, sicuramente dalla settimana dobbiamo tutti farci un esame di coscienza, io per primo, e dalla settimana prossima rimetterci in campo, in allenamento e ripartire".

"Da morale, soprattutto per continuare il cammino, - ha detto Manuel Socciarelli - per continuare un cammino che non è facile, non è facile sicuramente, però dobbiamo cercare di arrivare a zero il prima possibile. La società ci avvicina, lo facciamo per noi, per il mister, abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela con tutti. L'abbiamo dimostrato oggi con una bella prestazione, secondo me". Se non ci fosse la penalizzazione sarebbero sette i punti in pratica in piena zona play-off. "Sì, se non ci fosse la penalizzazione saremmo lì in piena corsa play-off. Ripeto, purtroppo abbiamo avuto questo inconveniente, l'importante è arrivare il prima possibile a zero per ripartire e fare il nostro campionato, il nostro cammino, questo è l'importante".







