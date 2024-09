CAMPIONATO SAMMARINESE Zazas risponde a Righini: 1-1 tra Tre Penne-La Fiorita Inizia con un pareggio il campionato di Tre Penne e La Fiorita: al rigore di Righini risponde Zazas per l'1-1 finale.

Un primo tempo con ritmi da finalissima di campionato, un secondo da prima di campionato com'è giusto che sia. Dopo aver dato spettacolo nei primi 45 minuti, Tre Penne e La Fiorita si annullano: il big match dei grandi ex in panchina – Stefano Ceci e Nicola Berardi – termina 1-1. Prima chance colossale con Ambrosini che sfiora soltanto sul cross con il contagiri di Gasperoni. Dall'altra parte botta da lontanissimo di Dormi che chiama Vivan all'unica parata del suo pomeriggio. Vitaioli, dopo la Supercoppa, ispirato anche il campionato: il 7 trova lo spazio per calciare, Migani respinge la minaccia. Al quarto d'ora la prima svolta, si accende il tridente biancazzurro Dormi-Pieri-Guidi. Azione bellissima, di prima e in verticale: l'ex si inserisce, salta Vivan che lo stende. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Al resto ci pensa l'ennesimo ex del match: Luca Righini è glaciale, spiazza il portiere e fa 1-0 Tre Penne. La Fiorita però non esce dalla partita: Ambrosini protesta per un tocco con il braccio della barriera, non visto da Avoni. Poi è lo stesso numero 10 gialloblu a rendersi pericoloso: mancino potente sul primo palo, Migani dice di no con la manona aperta. E' questione di tempo, e il pareggio arriva dopo la mezz'ora: punizione telecomandata di Cicarelli sulla testa di Hernan Zazas che incorna alla perfezione e questa volta non lascia scampo a Migani. Gol all'esordio nel campionato sammarinese per il difensore argentino con passaporto spagnolo. Galvanizzato dall'1-1, Montegiardino torna a spingere: Vitaioli imbuca per Olcese, alto di poco.

La ripresa, come detto, non regala altre emozioni. I duri carichi di lavoro e il caldo di Montecchio si fanno sentire. Il Tre Penne, con diverse assenze, perde anche Pieri e Grieco per infortunio. E le occasioni si contano sulle dita di una mano. La più importante – e anche la più casuale – con Vandi che colpisce il palo dalla linea di fondo con tutti i giocatori de La Fiorita fermi pensando ad una sfera già uscita. Poi poco altro: finisce 1-1, Tre Penne e La Fiorita iniziano il proprio campionato con un punto a testa.

