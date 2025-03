CAMPIONATO SAMMARINESE Zenoni: "Per adesso penso solo al Pennarossa poi si vedrà", Senja: "Abbiamo fatto troppi errori" Matteo Zenoni ha realizzato la doppietta per il Pennarossa. Il difensore del San Giovanni Enea Senja ha segnato il raddoppio per i rossoneri ma non è bastato

Matteo Zenoni (attaccante Pennarossa): "Sono stati due bei gol, ma è grazie alla squadra perché abbiamo reagito. Non era facile andare sotto di due gol e reagire facendone altri due, e rischiando pure di andare sopra, quindi sono stati bravi tutti". Naturalmente dal tuo arrivo hai aggiunto qualità a questa squadra. Gli occhi sono puntati su di te e anche da parte di altre società. "Sì, dai, io penso a far bene qui al Pennarossa, Penso ad aiutare la squadra il più possibile e poi il resto si vedrà in futuro. È una partita che poteva finire in tutti i modi. Sì, abbiamo avuto sia noi che loro tante occasioni e potevano esserci molti più gol tra pali e traverse, però penso che il risultato sia giusto per entrambe le squadre".

Enea Senja (difensore San Giovanni): "Abbiamo segnato due gol perché abbiamo approcciato bene il secondo tempo, cosa che non abbiamo fatto nel primo e non abbiamo fatto alla fine del secondo stesso. Abbiamo mollato e per una squadra che come noi ha l'ambizione non va bene. Dobbiamo chiudere le partite prima e stare più attenti commettere meno errori".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: