CAMPIONATO SAMMARINESE Zenoni show, e il Pennarossa rimonta un San Giovanni incapace di chiuderla La squadra di Tognacci avanti 2-0 sbaglia anche un rigore e si fa rimontare dalla doppietta dello scatenato Matteo Zenoni

Il San Giovanni raggiunge il suo settimo risultato utile consecutivo contro un Pennarossa in costante ripresa. C'è tanto da vedere in questa partita che poteva concludersi con qualsiasi risultato.

Garcia Rufer su punizione, Del Prete comincia la sua scalata verso il sette in pagella. Il Pennarossa è una squadra in grande crescita, Pintore approfitta di una dormita della difesa rossonera ma la sua conclusione centra in pieno il palo. Sul rinvio di Starna, controllo di Aprea che ha anche la lucidità di aprire per Sartini il quale perde l'attimo propizio e spreca, l'ottima giocata del compagno. Gara molto aperta, Rufer in girata troppo centrale, blocca Del Prete. Pronta la risposta biancorossa con Carrozzo, Starna si allunga per mettere in angolo. Continua il festival delle possibilità : Zenoni, scalda il motore, ma in questo caso non è altruista e preferisce la conclusione che termina sull'esterno della rete. Sull'altra sponda combinazione Garcia – Aprea, Del Prete sempre attento. Poco prima della mezz'ora il San Giovanni trova il gol con Fabbri ma viene segnalato un fuorigioco. Garcia Rufer entra in quasi tutte le azioni del San Giovanni ma non riesce mai ad incidere, in questo caso il suo clamoroso drop viene vanificato dall'offside. Prima del te, è ancora il turno di Aprea, doppia occasione per il 22enne, ma si resta sullo 0-0.

Nella ripresa il San Giovanni accelera e prova a chiuderla. Il vantaggio è firmato da Azael Rufer Garcia, il centrocampista trova il varco giusto per battere l'ottimo Del Prete. Il fratello centroavanti si procura il calcio di rigore. E lo stesso Rufer Garcia a prendere il pallone, poi ci ripensa e cede la sfera ad Aprea. Rigore poco convinto e Del Prete lo stoppa in angolo. Il raddoppio è solo rimandato di qualche minuto e lo firma Enea Senja. 2-0 sembrava gioco, partita, incontro ed invece bisogna fare i conti con la scheggia impazzita Matteo Zenoni, autentica spina nel fianco della difesa del San Giovanni. Gol annullato, grandi proteste della panchina per una segnalazione – a loro giudizio-errata. Ma è un segnale che non viene colto da un San Giovanni che con Garcia Rufer divora il gol del 3-0. In tre minuti, tra il 22esimo e il 25esimo, è Zenoni show, doppietta di rara bellezza ed è senza dubbio lui l'uomo copertina ed è già partita la corsa da parte delle società più quotate per assicurarselo per la prossima stagione. Grande colpo del Pennarossa questo ragazzo classe 2002. Nel finale la giornata del San Giovanni sotto porta si conclude con la traversa e l'ennesima occasione mancata. Allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino, San Giovanni – Pennarossa 2-2.

