Zero goal e poche emozioni: per Faetano e Academy un punto a testa

Foto: Fsgc/Montanari

Calma quasi piatta e nessun goal. Sotto al solleone di Montecchio, San Marino Academy e Faetano tengono le porte inviolate e si prendono un punto a testa, nella terza giornata di Campionato sammarinese. Qualcosa, qua e là, durante la partita si è mosso, ma le rare occasioni si sono concentrate in altrettanto rare fiammate, principalmente del Faetano, attorno al 36' del primo tempo e al quarto d'ora del secondo.

Per il resto, il gioco è rimasto molto spezzettato ed entrambe hanno faticato a manovrare, puntando più sugli spunti dei singoli che su azioni corali. Come quello di Nicola Molinari, primo a calciare verso la porta, all'ottavo minuto, rientrando da sinistra e spedendo la palla alta. Per la seconda opportunità bisogna andare avanti di quasi mezzora e cambiare lato, come fa Elia, aprendo da sinistra a destra verso Golinucci. Il centrocampista manda a vuoto la difesa e arriva in area, calciando addosso ad Amici. Sul successivo angolo, Rivas tenta la rovesciata e la sfiora soltanto, ma la palla resta lì e il numero 7 ci si getta per tentare di concludere, chiuso ancora una volta dal portiere.

Si arriva alla ripresa, dove il Faetano prende campo e prova a far male. Prima con un tiro dal limite non trattenuto dal portiere, poi con una doppia sgasata di Giuseppe Elia nei confronti di Forcellini, e una doppia conclusione ravvicinata del numero 26, in entrambi i casi respinta da Amici. Nel mezzo c'è spazio per l'unico tiro in porta del secondo tempo da parte dell'Academy, una discesa sulla sinistra di Canarezza, con botta centrale ribattuta da Venturini. Le occasioni finiscono qui, la gara no e, quasi all'ultimo, l'Academy chiede un rigore per trattenuta su Ciacci, che va a terra, ma non ottiene nulla e, allora, il risultato non cambia più.







