Zrinjski Mostar e Pyunik, la storia si "ripete". Vardar novità assoluta

La quattordicesima partecipazione europea consecutiva porterà La Fiorita in Macedonia del Nord dove il Vardar Skopje – squadra più titolata del Paese – rappresenta una novità nei precedenti con le sammarinesi. Non si può dire altrettanto di Zrinjski Mostar e Pyunik, avversarie della Virtus in Champions League e del Tre Fiori in Conference. Partendo dai bosniaci, l'unico doppio confronto risale a 15 anni fa, estate 2010. Nei preliminari di Europa League il Tre Penne si ritrovò di fronte una formazione fin troppo superiore, capace di segnare 13 reti tra andata e ritorno. 4 a Mostar e addirittura 9 a Serravalle. Zrinjski attualmente allenato dal croato Mario Ivankovic, che era capitano di quella squadra. Per i biancazzurri però arrivò la soddisfazione di siglare ben 3 gol nel computo dei 180 minuti: autorete di Dzidic all'andata e addirittura doppietta di un giovanissimo Mirko Palazzi al ritorno. A San Marino fu 9-2 per i bosniaci ma il classe '87 entrò nella storia. Oggi lo Zrinjski Mostar vanta 9 campionati bosniaci e due anni fa diventò la prima squadra bosniaca a giocare la fase a gironi di una competizione UEFA per club, la Conference. Chi passa al secondo turno preliminare di Champions, tra Acquaviva e Mostar, troverà lo Slovan Bratislava.

Evoca bei ricordi pure il Pyunik. Gli armeni affrontarono la Folgore nella Champions League 2015/2016 e – anche in quel caso – Falciano riuscì a trovare la via della rete sia all'andata che al ritorno. Nella capitale Yerevan segnò Josè Adolfo Hirsch, in Repubblica ci pensò Michael Traini ad accorciare le distanze. Entrambi i match finirono 2-1 in favore del Pyunik, che al momento conta nel proprio palmares 16 campionati armeni. Non sarà facile per il Tre Fiori, che in caso di vittoria si ritroverebbe gli ungheresi del Gyor al turno successivo. Per La Fiorita invece ci sarebbero gli svizzeri del Losanna.