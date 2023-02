Zulli-Prandelli, il Cosmos torna in vetta

Faetano - Cosmos

Un'altra vittoria, senza subire gol. Il Cosmos prosegue nel proprio ruolino di marcia quasi perfetto, risponde a La Fiorita, Tre Fiori e Tre Penne riprendendosi la vetta potenziale della classifica. 2-0 ad un Faetano che prova a dar battaglia ma non può nulla contro una squadra forte, in forma e in fiducia. Dopo 90 secondi già la prima occasione gialloverde: Loiodice in verticale per l'inserimento di Capicchioni, diagonale respinto da un attento Porcellini. I due confezionano il vantaggio Cosmos, per il resto ci pensa Riccardo Zulli: il 21 riceve dal centrocampista della Nazionale Sammarinese, ubriaca di finte Eboli e con uno splendido destro a giro la infila sotto all'incrocio dei pali, con Porcellini che può solo osservare. Gemma dell'ex La Fiorita, Serravalle avanti al 18'. La reazione del Faetano non arriva, si aprono delle praterie: ancora Capicchioni ad innescare Guidi, servizio per Nisi che non trova la porta.

Nella ripresa i gialloblu partono con un altro piglio: schema da corner, Kalemi per Soumah che non riesce a darci forza e Simoncini blocca. Nel momento migliore del Faetano arriva l'episodio che cambia la partita: Pini, nel tentativo di prendere il pallone, colpisce Loiodice e il direttore di gara estrae il doppio giallo. 35 minuti più recupero in 10 contro 11: l'impresa si fa sempre più ardua. E il Cosmos torna a spingere: invenzione di Palazzi dalle retrovie che lancia Zulli, cross basso d'esterno con Guidi che manca l'appuntamento con il possibile 2-0. Un giro di lancette e ancora Guidi si trova a tu per tu con Porcellini: l'estremo difensore del Faetano tiene a galla i suoi. Proteste quando Ruocco interviene in maniera scomposta su uno scatenato Guidi: il Cosmos chiede il rigore, l'arbitro fa cenno di proseguire. Poco cambia, a 9 dalla fine i ragazzi di Nicola Berardi chiudono la contesa: Guidi vede Savelli tutto solo al limite, Porcellini risponde alla grande ma poi deve arrendersi al tap-in del neo-entrato Prandelli che fa 2-0 e 13 centri in campionato. In attesa del recupero de La Fiorita, il Cosmos si gode il primato: sabato prossimo, proprio contro Montegiardino, sarà sfida Scudetto.