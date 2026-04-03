1^ sessione di esami per le cinture colorate 2026 del Taekwondo San Marino

Nella serata di oggi giovedì 02 aprile 2026, presso la Palestra Taraflex Verde Sport Domus di Serravalle, alla presenza della commissione tecnica formata dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani e Giovanni Ugolini (tutti c.n. 6° dan), Michele Ceccaroni e Gino Zaghini (entrambi c.n. 4° dan), nonché Luca CASALI (2° dan), si è svolta la 1^ sessione esami dell’anno 2026 per le cinture colorate. Serata positiva per tutti i 12 allievi che hanno superato brillantemente la rispettiva prova, assumendo il grado come a fianco di ciascuno indicato: 1) Alessandro ROSSI - 3° kup (cintura blu-rossa); 2) Gloria ZAMBELLI - 4° kup (cintura blu); 3) Lorenzo POGGIOLI - 6° kup (cintura verde); 4) Andrea TARINI - 6° kup (cintura verde); 5) Alessandro GASPERONI - 7° kup (cintura giallo-verde); 6) Emiliano GIACOBBI - 7° kup (cintura giallo-verde); 7) Martina GRASSI - 7° kup (cintura giallo-verde); 8) Lucrezia GREGORONI - 7° kup (cintura giallo-verde); 9) Nikolas MARZI - 7° kup (cintura giallo-verde); 10) Amy FRETTA - 8° kup (cintura gialla); 11) Aaron TARINI - 8° kup (cintura gialla); 12) Marco VENTURINI - 8° kup (cintura gialla). Questo ottimo risultato ottenuto dagli Allievi dimostra il progresso tecnico e morale di tutti dovuto, soprattutto, dal proficuo lavoro svolto dai Maestri FESAT, che sono qualificati e riconosciuti dalla Federazione WT (World Taekwondo Federation).



c.s. Maestro Giovanni UGOLINI (c.n. 6° dan) Presidente FESAT





