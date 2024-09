1° San Marino Dog Day

1° San Marino Dog Day.

Sabato 14 settembre, si svolgerà presso il Parco Laiala a Serravalle, il 1° Dog Day. E’ la prima festa a San Marino dedicata al mondo a 4 zampe canino. Sport, benessere, rispetto, cultura e inclusione sono i valori che le varie associazioni presenti desiderano trasmettere ai partecipanti. Apas, Bautique, Pharmalab, Canicross San Marino e San Marino Athletics Academy sono le Associazioni artefici di questo evento. Il programma prevede una camminata per tutti assieme al proprio cane. Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 presso la Bibliobaita per l’iscrizione obbligatoria ( costo 15€). Alle 16.00 partenza della camminata/corsa di 3 km che si snoda nella suggestiva pineta di Serravalle. A tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta celebrativa e il ricco pacco gara. Alle 17.30, verranno premiati il cane più anziano (munirsi di documento del cane), il binomio (cane+conduttore) più giovane e il binomio più originale. Tra tutti i pettorali riconsegnati verranno estratti 3 premi messi a disposizione dagli sponsor Agrigarden, Omeofarma, Agriturismo le Bosche. Verrà presentata la squadra sammarinese che parteciperà ai prossimi Mondiali ICF a Bardonecchia del 19- 20 ottobre 2024. Lo spettacolo sarà garantito dagli atleti internazionali che si sfideranno sullo stesso percorso a partire dalle ore 18.15.

cs Paola Carinato

