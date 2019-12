1°Trofeo Karate Forlì Natale AKS Italia

Domenica 22 dicembre si è svolto a Forlì la prima edizione del Trofeo KARATE di Natale con AKS Italia, gara aperta a tutte le società e federazioni. All’evento hanno partecipato ragazzi provenienti da molte Scuole di KARATE Romagnole. Per rappresentare la Repubblica sono partiti i ragazzi della A.K.S.T Accademia Karate Shotokan Titano del Castello di Acquaviva. Come sempre l’ondata bianco azzurra composta dalle femmine Martina, Sofia, Marta, Cecilia, mentre per i maschi Josè Maria, Federico, Valentino Cesare, Felipe, Ludovico e Paolo. Dieci giovani karateka accompagnati dai Maestri Gianni Ercolani e Gabriele Bonfè, tutti hanno saputo esprimere al meglio delle loro capacità il lavoro svolto in questa stagione di studio e preparazione con l’Arte Marziale KARATE SHOTOKAN. Nella folta categoria cinture marroni KATA, si accende un’agguerrita competizione dove Sofia Cicchetti con grande determinazione conquista il 1° gradino del podio assieme a Cecilia Gutierrez che nella stessa categoria raggiunge il 3°posto, entrambe raggiungono il 3° posto pari merito anche nel combattimento. Nel turno cinture blu-marroni maschile raggiunge il 3° posto sia kata che kumite Federico Mattei mentre nelle marroni maschile Valentino Cesare Liotta conquista il 3° posto Kumite. Nella numerosissima poule cinture bianche/gialle la A.K.S.T fa salire sul tatami 2 debuttanti che conquistano il 2° posto Felipe Francioni ed il 3° posto con Ludovico Giorgetti, sempre nelle gialle Paolo Francioni conquista il 3°posto della categoria bambini. A fine giornata è il turno cinture nere miste maschi e femmine + 15-18 anni, protagoniste le due cinture nere A.K.S.T che si scontrano con avversari più grandi di età e a salire sul 2° gradino del podio Josè Maria Gutierrez nel kumite e Martina Ercolani chiude con un buon 1°posto kata. E’ il turno marroni cat 12 anni ragazze Marta Cupi conquista il 3° posto nel kata ed un meritato 2° posto nel combattimento Tutti hanno dimostrato un ottimo comportamento sul tatami gara. La squadra raggiunge il 3°posto per punteggio e partecipazione. I ragazzi hanno ricevuto i complimenti dei Maestri Gianni Ercolani e Gabriele Bonfè. Come sempre il bellissimo Gruppo di sammarinesi è stato supportato dal tifo dei Genitori.