14° Interregionale Tuscany 03-04 ottobre 2026

A distanza di circa un mese dal 2° Swiss Open Kyorugi 2026 che si è disputato all'Athletik Zentrum di St. Gallen (SWI) dal 5 al 6 settembre, dove il nostro Junior Alessandro Giovagnoli (1° dan - Cat. -78 kg) ha vinto l’oro con all’angolo il 2° Coach Nazionale Michele Ceccaroni (4° dan), ecco all’inizio di ottobre un nuovo appuntamento nazionale italiano con l’interregionale Fita Tuscany 2026. Sabato e domenica prossimi ad Arezzo, presso il Palasport Estra “Mario D'Agata” si svolgerà la 14^ edizione del Tuscany Open di combattimento con la partecipazione di 3 nostri atleti: per i Senior sabato 3 ottobre scenderà sull’ottagono di gara Achille Tentoni (cintura nera 1° dan -58 kg), mentre domenica 4 sarà la volta della Kids Lucrezia Gregoroni (7° kup -41 kg) che scenderà per la prima volta sul campo di gara, seguita dal Children Pietro Bernardi (5° kup -27 kg). Saranno tutti coordinati dall’angolo dal Coach nazionale Secondo Bernardi (6° dan). Pur essendo un Interregionale si sono iscritti circa 500 atleti provenienti da tutta Italia e non solo, quindi, vista l’entità delle presenze, sarà una gara difficile da affrontare per i colori biancoazzurri. I nostri ragazzi sono comunque ben preparati e sperano di fare una bella competizione. A seguire, da qui a fine anno: 1) 2026 ETU Grand Prix Open Qualification Tournament Vrsac (SRB) E6 - 17-18/10/2026; 2) Campionati Italiani U21 cinture NERE - 16-18/10/2026; 3) Veneto: Interregionale Combattimento - 07-08/11/2026; 4) Malta Open E2 & International Open 2026 - 21-22/11/2026; 5) 2026 ETU Grand Prix Open Final E-10 - 05-06/12/2026; 6) Piemonte: Interregionale Combattimento 05-06/12/2026. Nel frattempo, gli altri insegnanti, che continuano i corsi per tutti (agonisti, piccoli ed amatori) nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, ricordano che sono a completa disposizione per chi volesse provare, senza alcun pericolo, l’Arte Marziale Taekwondo.



c.s. Taekwondo San Marino





