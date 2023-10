15^ Supercoppa Martin Mancini 3vs3

Torna sul Titano il basket giovanile in carrozzina con la Supercoppa Martin Mancini. Grande attesa al Multieventi Sport Domus di Serravalle domenica 22 Ottobre alle ore 10:30 per questa manifestazione, a ingresso libero, che ogni anno riempie il Palazzetto di giovanissimi e grandi atleti. Quest’anno la sfida tra le squadre dei “Giovani e Tenaci” Roma e “UnipolSai Briantea84” Cantù, 1° e 2° posto nel Campionato Italiano Giovanile, sarà ancora più divertente perché introduce un nuovo modo di giocare: il 3 vs 3. La partita sarà più veloce, tre giocatori in campo per ogni società, e otterrà il 1° posto la squadra che vincerà due partite su tre. L’atleta sammarinese Andrea Renzi, record italiano nei 60 metri di atletica, categoria tetraplegici gravi, giornalista e storico del basket, darà il via simbolico alla partita.

La presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina conferisce a questa manifestazione grande prestigio. La Supercoppa Martin Mancini si avvale del Patrocinio e contributo delle Segreterie di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Istruzione e Cultura, Lavoro e Sport ed è organizzata dall’Associazione Martin Mancini con il supporto della FIPIC, Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina, della FSSS, Federazione Sammarinese Sport Speciali, della FSP, Federazione Sammarinese Pallacanestro e del CONS, Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Sarà presente al Trofeo la Sig.ra Stella Maglio, moglie del Professor Maglio, organizzatore delle prime Paralimpiadi Roma ‘60 e pioniere nella riabilitazione del medullo leso in Italia.

Un sentito ringraziamento va alla Federazione Sammarinese Sport Speciali, alla Giochi del Titano e alla Igiene Ambientale Management che daranno un premio economico alle due squadre a sostegno del basket giovanile in carrozzina. Grazie alla telecronaca della San Marino RTV il ricordo di Martin, reso vivo dai giovanissimi campioni della pallacanestro in carrozzina, arriverà in tutte le case, ricordando che attraverso lo sport si possono superare tutte le barriere. L’evento andrà in onda martedì 24 Ottobre alle ore 21:25 su San Marino RTV, canale 831 del digitale terrestre e 520 piattaforma Sky.

