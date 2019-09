16 - 22 settembre, European Mobility Week

Dal 16 al 22 settembre si svolge la 18° edizione della European Mobility Week, la settimanaeuropea della mobilità sostenibile, alla quale aderiscono oltre 2.200 città di 47 Paesi e più di 2.000 mobility actions. Tra queste c’è anche il 13° Ecorally San Marino Montegiardino Trofeo Energreen – insieme al 10° Ecorally Press, promosso da Assogasliquidi Federchimica e dal Consorzio Ecogas - la prima gara di regolarità riservata alle propulsioni alternative nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile. La manifestazione si svolge il 21 (verifiche tecniche e amministrative) e il 22 settembre (gara) su un percorso di circa 150 chilometri con partenza da Montegiardino, il più piccolo e più ecologico Castello della Repubblica di San Marino. Tra le tappe, da segnalare la Valmarecchia e Verucchio, Rimini. Veicoli ammessi - Tutti possono partecipare, purché a bordo di un mezzo ecologico. L’edizione 2019 vede in gara mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi (GPL e metano), biocarburanti, idrogeno divisi in quattro gruppi: Gruppo S Classe A – Auto Elettrica e Elettrica ibrida plug-in; Gruppo M Classe B – Auto a Metano, a GPL, a Biocarburanti e Classe C - Auto Ibride non plug-in; Gruppo R Classe D – Auto a Idrogeno e Classe E – Auto a Idrogeno Fuel Cell; Gruppo O Classe F - Moto Elettrica e Classe G - Moto a Metano e GPL. Iscrizioni - Le iscrizioni sono aperte fino al 18 settembre. Sul sito internet della manifestazione – www.ecorally.eu – sono disponibili la scheda di iscrizione, il Regolamento Particolare di Gara* e altre informazioni su modalità e percorso. Iniziative collaterali - Accanto alla competizione di regolarità, l’edizione 2019 vede un ricco programma di iniziative collaterali, promosse dall’Associazione Energie Rinnovabili di San Marino. A partire da sabato 21: alle 16.30 conferenza pubblica “Montegiardino Life, un esempio di ecosostenibilità ambientale e di vita quotidiana”, con testimonianze sul nuovo approccio green (house, food, wellness e automotive). Domenica 22 al mattino, dopo la partenza dei partecipanti alla gara di regolarità, passeggiata ecologica e clean-up nei sentieri e nei boschi del castello a cura di Garden Peak ed escursione guidata con biciclette elettriche, e-bike, e scooter elettrici con possibilità di test drive. Intanto in piazza della Pace a Montegiardino esposizione di auto elettriche e a combustibili alternativi, ebike e scooter elettrici con possibilità di testdrive. Nel pomeriggio, mentre proseguono esposizione e test drive, attività inerenti la scelta consapevole della donna green in famiglia, nel tempo libero e nello sport. Ecorally Duathhlon - Tutti i concorrenti dell’Ecorally e dell’Ecorally Press possono partecipare all'Ecorally Duathlon, che unisce le performance della gara di regolarità a una competizione di tiro con l'arco in programma presso l'azienda Montegiardino Miele, durante il Riordino previsto nella seconda semitappa domenica pomeriggio. Il club “I lunghi Archi di San Marino” assicurerà ai partecipanti tutta l’assistenza tecnica per facilitare l’esecuzione sportiva della competizione. Sarà premiato il primo equipaggio classificato (Pilota e Navigatore). La partecipazione degli equipaggi ha carattere facoltativo e non influisce sulle classifiche ufficiali della competizione di regolarità.