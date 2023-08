18° Giro dei Castelli di San Marino

Si terrà sabato due settembre la 18° edizione del Giro dei Castelli di San Marino, evento turistico culturale per auto storiche con prove di abilità, organizzato dall’Automobile Club San Marino con i Patrocini della Segreteria di Stato per lo Sport e della Segreteria di Stato per il Turismo, della Giunta di Castello di Borgo Maggiore e con la collaborazione dell’Associazione Porta del Paese, del Consorzio Terre di San Marino e della Federazione Cronometristi Sammarinesi. L’evento, inserito a calendario Fiva e valido quale quinto appuntamento del Trofeo della Romagna, avrà come base logistica Borgo Maggiore dove, dalle ore dieci della mattina, le vetture troveranno posto presso il piazzale Campo della Fiera per gli accrediti definitivi e per la distribuzione del materiale informativo. Alle 14,30 gli equipaggi si trasferiranno in Piazza Grande per la partenza ufficiale. L’evento comprende due settori: il primo porterà gli equipaggi dal monte Titano alle Rocche malatestiane di Verucchio e Torriana; nel secondo settore si attraverseranno gran parte dei Castelli sammarinesi per giungere a Montecchio presso la sede di Terre di San Marino dove sarà possibile degustare i prodotti locali e fare acquisti. Saranno allestite due aree prove da ripetere più volte per un totale di 16 pc. I controlli timbro saranno cinque e troveranno posto in prossimità di castelli e borghi medioevali La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano un veicolo almeno ventennale e che siano in possesso di patente di guida. Gli iscritti sono già numerosi e provengono da tutta l’Italia e dall’Europa, La manifestazione terminerà al ristorante dove, nel corso della cena, si effettueranno le premiazioni. Tutti gli equipaggi riceveranno un trofeo a ricordo di questa partecipazione; l’evento si concluderà ballando la dance degli anni settanta e ottanta, latino e folk. Per iscrizioni o informazioni potete contattare l’ufficio dell’Acs allo 0549 908860 (dal 16 agosto prossimo) o inviare una e-mail a info@automobileclub.sm

c.s. Automobile Club San Marino

